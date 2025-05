Ein kurzes, aber heftiges Gewitter tobte am Samstagabend kurz vor 19.30 Uhr über der Meininger Region. Der Wetterdienst hatte vorab bereits eine Warnung ausgegeben. In Meiningen prasselte starker Regen vermischt mit erbsengroßen Hagelkörnern zu Boden. Kräftige Windböen fegten über Dächer und Bäume. So schnell wie das Unwetter kam, war es auch wieder vorbei. Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Kurze Zeit färbten sich Straßen und Dächer durch die Hagelkörner weiß, das Wetterphänomen konnte auch auf der im Bau befindlichen und inzwischen asphaltierten Laufbahn im Stadion Maßfelder Weg beobachtet werden: Statt schwarz alles weiß.