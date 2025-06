Der DWD hatte am Donnerstag seit dem frühen Morgen vor möglichen kräftigen Gewittern gewarnt. Am Nachmittag und Abend zeigten sich diese gerade in der Osthälfte Deutschlands. Wie bereits am Montag traf es dabei verstärkt Berlin und Brandenburg. Auch in Thüringen berichteten Leitstellen von einer hohen Zahl an Einsätzen.