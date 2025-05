Das Unwetter am Samstagabend richtete Schaden im Umfeld der „Altenbergbaude“ an – die Saisoneröffnung der Wanderfreunde ist dennoch gelungen. Ein schweres Gewitter sorgte für erhebliche Schäden auf dem beliebten Ausflugsziel mit dem weithin geschätzten Panoramablick ins Obere Feldatal. In unmittelbarer Nähe der Hütte wurde durch das Unwetter eine mächtige Buche entwurzelt. Der Baum stürzte um und zerstörte dabei einen Lagerschuppen, in dem sich auch ein Grill für Veranstaltungen befand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden und auch die Baude an sich blieb unbeschädigt.