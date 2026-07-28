Als am späten Nachmittag des 14. Juli ein schweres Unwetter über die Region hinwegzog und auch in Bücheloh an vielen Stellen durch den Hagel deutliche Schäden hinterließ und noch dazu für einen zeitweisen Stromausfall sorgte, waren es vor allem die Menschen vor Ort, die schnell und unkompliziert anpackten. Der Ortsteilrat bedankt sich ausdrücklich bei allen Einwohnern sowie den zahlreichen Helfern für ihren Einsatz.