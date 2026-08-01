Unwetter in Bayern: Frau erleidet Stromschlag am Zaun - zahlreiche Einsätze

Anhänger kippt beim Abbiegen um

Auf den Straßen im Landkreis Passau kam es zu mehreren Unfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Aufgrund von starkem Wind kippte im Landkreis Passau ein Traktoranhänger um, als der Fahrer des Gespanns in Eging am See abbiegen wollte. In Vilshofen sei ein Autofahrer aufgrund des Regens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein weiterer Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen einen Baum, der in Vilshofen auf die Straße gefallen war.