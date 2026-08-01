Unwetter in Bayern: Frau erleidet Stromschlag am Zaun - zahlreiche Einsätze

Vilshofen (dpa/lby) - Am Abend und in der Nacht hat ein Unwetter für zahlreiche Einsätze im Süden und Osten Bayerns gesorgt. In Niederbayern erlitt eine Frau einen Stromschlag an einem Zaun. Ein Polizeisprecher sagte, dass ein entwurzelter Baum eine Hochspannungsleitung nach unten gedrückt habe. Dadurch habe die Leitung den Zaun eines Anwesens in Kröning (Landkreis Landshut) tangiert und unter Strom gesetzt. Als die Bewohnerin den Zaun berührte, habe sie einen Stromschlag erlitten und sich leicht verletzt.