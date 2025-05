Kühler und regnerischer Wochenstart

Am Sonntag erwartet der DWD im Süden schauerartigen Regen. An den Alpen und im Alpenvorland seien einzelne Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel möglich. In den kommenden Tagen soll es im Süden Bayerns bedeckt und regnerisch werden. Im Norden dagegen zeigt sich laut DWD öfter mal die Sonne. Mit maximal 8 bis 16 Grad am Montag und 10 bis 18 Grad am Dienstag steht dem Freistaat ein kühler Wochenstart bevor.