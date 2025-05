Unwetter mit Starkregen sind am Mittwochabend über die Region gezogen. Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. In Oberrohn und Merkers waren die Schäden am größten, berichtete Kreisbrandinspektor Christian Grebe am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion. Er war bis in die Nacht im Kreisgebiet unterwegs, um die Einsatzkräfte zu unterstützen. Und das, obwohl er selbst betroffen war. „Während ich nicht da war, haben die Kumpels die Bude daheim trockengelegt“, erzählte der Immelborner. Ihn habe es jedoch im Vergleich zu manch anderen noch relativ glimpflich getroffen.