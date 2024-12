Größter Hagel im Südwesten

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. "Anders als oft vermutet kann man anhand von der Blitzstärke aber nicht auf die Stärke eines Gewitters Rückschlüsse ziehen", betonen die Experten. "Oft treten starke Blitze mit sehr lauten Donnern auch bei vergleichsweise harmlosen Kaltluftgewittern auf, wie es etwa am 19. September der Fall war." An diesem Tag wurde in Hessen der stärkste Blitz des Jahres mit einer Entladung von 452 Kiloampere gemessen.