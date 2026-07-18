Um 14.45 Uhr meldet am vergangenen Freitag die Feuerwehr im Dorffunk von Gompertshausen (über Handy ist dieser eingerichtet), dass am Sportplatz eine Leitstelle der FFw eingerichtet sei: „Jeder der Hilfe braucht bei Dach oder Keller kann sich melden, die Kameraden sind vor Ort“. In Anbetracht der Sturmschäden ist dieser Aufruf der Feuerwehr nicht nur berechtigt, sondern die angebotene Hilfe wird – soweit es den Feuerwehrleuten möglich ist – hundertprozentig umgesetzt.