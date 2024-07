Wie verhält man sich richtig?

Regnet es bei einem Gewitter stark, suchen Menschen häufig Schutz unter Bäumen. Manche achten dabei sogar auf die Baumart, denn sie denken an den Volksmund: "Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen." Doch Blitze schlagen gehäuft in den höchsten Punkt ein - daher sind Bäume immer schlechte Zufluchtsorte, auch Buchen.

Gewitter über Quickborn

Am Sonntag gab es in mehreren Ländern Europas wie Österreich und Spanien Gewitter. In Deutschland zogen Gewitter bis zum Abend von der Mitte in den Osten. Meteorologen hatten entsprechend gewarnt. Mancherorts fielen rund 29 Liter pro Quadratmeter pro Stunde, wie eine DWD-Meteorologin sagte.

In Quickborn in Schleswig-Holstein gab es mehr als 200 Feuerwehreinsätze. Ein Gewitter brachte dem Kreisfeuerwehrverband zufolge sehr viel Regen und starken Wind. An einigen Stellen seien Personen zeitweilig vom Wasser eingeschlossen worden. Einige Personen bekamen in der Hauptfeuerwache Quickborn Unterschlupf. Zwischenzeitlich habe es einen großflächigen Stromausfall gegeben.

Im Norden Sachsen-Anhalts in der Stadt Genthin liefen laut Rettungsleitstelle mehrere Keller und Tiefgaragen mit Regenwasser voll. Zudem seien Straßen überschwemmt und durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste versperrt worden.

Unterführungen überschwemmt

Auch in Teilen Hessens rückten Polizei und Feuerwehr mehrfach aus. Im Kreis Kassel gab es nach Polizeiangaben überschwemmte Unterführungen, umgestürzte Bäume und umher geschleuderte Gegenstände. In Söhrewald stürzte ein Baum auf ein Haus, das unbewohnbar wurde. Verletzte gab es nicht. Bei Fulda war die A4 für etwa zwei Stunden gesperrt.

In Brandenburg wurde in Wünsdorf südlich von Berlin das Dach einer Bibliothek abgedeckt. Auch bei Mittenwalde in der Hauptstadtregion sei es punktuell heftig gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzte gab es demnach keine. Der Hauptstadtflughafen wurde am Sonntagabend wegen einer Gewitterwarnung eine Dreiviertelstunde lang geschlossen.

Wie sind die Aussichten?

Dem DWD zufolge setzt sich von Westen her allmählich eine Hochdruckzone durch. Mit ihr gelange trockenere und nicht mehr so heiße Luft ins Land. Doch Entwarnung gibt es nicht.

Am Dienstag bilden sich laut Wetterdienst im Tagesverlauf schauerartiger Regen und einige Gewitter, die am Abend über die Mitte Deutschlands hinweg in die Osthälfte ziehen. "Dabei sind vor allem am Dienstagnachmittag und -abend auch einzelne unwetterartige Entwicklungen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen", sagte der DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.