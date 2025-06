Am Samstagabend hatte ein Blitz in den Turm eingeschlagen und dort vor allem die Elektrik beschädigt, wie zuvor unter anderem die "Südwestpresse" berichtet hatte. Demnach wurden aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen viele Systeme automatisch heruntergefahren, um weitere Schäden zu vermeiden und Gefahren auszuschließen. Weitere Angaben machte das Ulmer Münster Bauamt und Bauhütte am Montag zunächst nicht.