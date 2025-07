Giebelstadt (dpa/lby) - In Giebelstadt (Landkreis Würzburg) ist ein Blitz in den Turm der Kapelle St. Nikolaus eingeschlagen und hat einen Brand verursacht. Die Wucht des Einschlags war so enorm, dass selbst dicke Balken aufgesprengt worden sind, wie die Polizei mitteilte. Der Turm sei entgegen einer ersten Befürchtung jedoch nicht einsturzgefährdet.