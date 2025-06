Unwetter und Sturm drohen am Donnerstag in Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab dem Nachmittag von Westen her an vielen Orten Gewitter teils mit Starkregen und größerem Hagel. Lokal könnten bis zu 30 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Dazu weht es mitunter stürmisch oder orkanartig. Die Wetterexperten halten mancherorts Böen mit bis zu 105 Stundenkilometer für wahrscheinlich. Auch abseits der Gewitter kann es demnach heftig wehen.