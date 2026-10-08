Unverwirklichte Träume: Finanzplatz München Initiative kündigt neue Aktivitäten an

München (dpa/lby) - Ein fast vergessenes Erbstück der Ära Edmund Stoiber (CSU) gibt Lebenszeichen von sich: Die im Jahr 2000 gegründete Finanzplatz München Initiative (fpmi) hat sich in einen Verein umgewandelt und will künftig die bayerische Landeshauptstadt als Standort der Finanzbranche wieder mehr zu Geltung bringen. Das teilte der neue Verein nach der Gründung mit. Vorsitzender ist Stefan Müller, der Präsident des bayerischen Genossenschaftsverbands. Die Initiative will ihre Aktivitäten nun deutlich ausbauen.