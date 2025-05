Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagnachmittag in der Landsberger Straße in Meiningen. Ein 40-jähriger Mann griff unvermittelt einen 19-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Jüngere versuchte sich zu wehren, es kam zur Rangelei zwischen beiden.