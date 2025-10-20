«Unverblümt»: Ausstellung greift Wut der Menschen in Thüringen auf

Erfurt (dpa/th) - Krieg, Migration, Politik: Im Thüringer Landtag beginnt am Mittwoch eine Ausstellung, in der zu sehen ist, was die Menschen in Thüringen zur Weißglut treibt. Gezeigt werden dort die Fotos und Gesprächsausschnitte aus der Kunstaktion "Der Thüringer Blumenwurf", wie es in einer Mitteilung des Landtages hieß. Bei der Aktion ließen die Filmemacherin Yvonne Andrä und der Autor Stefan Petermann verschiedene Menschen ihre Wut auf Schiefertafeln notieren und unverblümt darüber sprechen. Auch konnten sie Blumen darauf werfen.