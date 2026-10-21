Untreue im Staatsdienst: Gerichtsvollzieher zweigt Schuldnergeld ab - Haftstrafe

Würzburg (dpa/lby) - Ein klammer Gerichtsvollzieher hat in Unterfranken jahrelang von Schuldnern eingetriebenes Geld in die eigene Tasche gesteckt - mehrere Hunderttausend Euro sollen es gewesen sein. Das Landgericht Würzburg verurteilte den 51-Jährigen wegen Untreue in 160 Fällen sowie Datenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Motiv des Angeklagten sei die eigene "finanzielle Schieflage" gewesen. Zuvor hatte die "Main-Post" berichtet. Das Urteil von Mitte Juni ist bereits rechtskräftig.