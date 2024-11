Angeführt von Präsident Michael Heim marschierte der UCC am Samstag, 9. November, pünktlich um 20.11 Uhr in die Unterweider Narrhalla, den Rhönmöbel-Saal, ein. In seiner Eröffnungsrede begrüßte der Präsident das Publikum in einem ausverkauften Haus und gab mit einem Überblick über die einzelnen Jubiläumstermine Anlass, sich auf den Rest der Saison zu freuen. Es ist immerhin die 60.!