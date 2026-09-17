Unterweid: Wenn die Kirmes das Dorf übernimmt

Vier Tage lang herrschte Ausnahmezustand: Von Freitag bis Montag wurde gefeiert, was das Zeug hält. Spätestens am Montag dürfte so mancher Kirmesgast gespürt haben, dass vier Tage ausgelassenes Feiern nicht ganz spurlos an einem vorübergehen. Doch es zeigte sich vor allem eines: Kirmes ist nicht einfach nur ein Fest. Sie ist Tradition, Gemeinschaft und ein großes Stück Dorfleben – mit viel Herz, Musik und gelegentlich auch dem ein oder anderen Getränk. Den Startschuss gab am Freitag das traditionelle Fichtestellen. Rund 22 Meter Fichte wollten erst einmal in den Himmel gebracht werden. Teamwork war gefragt, Muskelkraft sowieso und gutes Zureden hat vermutlich auch nicht geschadet. Mit vereinten Kräften stellten die Kirmesburschen die Fichte in echter Handarbeit auf. Danach konnte der gemütliche Teil beginnen. Bei Bier, Leckerem vom Rost und Blasmusik wurde offiziell in die Kirmestage gestartet. Für die Kirmesneulinge stand außerdem das berüchtigte Maß-Antrinken auf dem Programm. Wer dabei noch glaubte, dass eine Maß ein handliches Trinkgefäß sei, wurde eines Besseren belehrt. Die Neulinge schlugen sich tapfer und wurden gebührend in die Kirmesgemeinschaft aufgenommen.