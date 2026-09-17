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Unterweid Wenn die Kirmes das Dorf übernimmt

Celine Wezel

Gute Laune erfüllt die Straßen, die Nächte sind kürzer, die Tanzschuhe haben Hochbetrieb – Kirmes in Unterweid. Warum sie im Dorfleben etwas Besonderes ist.

Unterweid: Wenn die Kirmes das Dorf übernimmt
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22 Meter auf den Schultern der Kirmesburschen: Die Fichte wird geholt und aufgestellt, erst dann geht die Kirmes los. Foto: privat

Vier Tage lang herrschte Ausnahmezustand: Von Freitag bis Montag wurde gefeiert, was das Zeug hält. Spätestens am Montag dürfte so mancher Kirmesgast gespürt haben, dass vier Tage ausgelassenes Feiern nicht ganz spurlos an einem vorübergehen. Doch es zeigte sich vor allem eines: Kirmes ist nicht einfach nur ein Fest. Sie ist Tradition, Gemeinschaft und ein großes Stück Dorfleben – mit viel Herz, Musik und gelegentlich auch dem ein oder anderen Getränk. Den Startschuss gab am Freitag das traditionelle Fichtestellen. Rund 22 Meter Fichte wollten erst einmal in den Himmel gebracht werden. Teamwork war gefragt, Muskelkraft sowieso und gutes Zureden hat vermutlich auch nicht geschadet. Mit vereinten Kräften stellten die Kirmesburschen die Fichte in echter Handarbeit auf. Danach konnte der gemütliche Teil beginnen. Bei Bier, Leckerem vom Rost und Blasmusik wurde offiziell in die Kirmestage gestartet. Für die Kirmesneulinge stand außerdem das berüchtigte Maß-Antrinken auf dem Programm. Wer dabei noch glaubte, dass eine Maß ein handliches Trinkgefäß sei, wurde eines Besseren belehrt. Die Neulinge schlugen sich tapfer und wurden gebührend in die Kirmesgemeinschaft aufgenommen.

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Der traditionelle Lindentanz um die uralte Linde an der Kirche. Foto: privat

Um 8 Uhr am Samstag standen die Kirmespaare wieder in voller Montur bereit. In festlicher Tracht zogen sie durch das Dorf und überbrachten ihre traditionellen Ständchen. Musik, gute Laune und herzliche Begegnungen prägten den Vormittag und sorgten überall für fröhliche Gesichter. Für den einen oder anderen dürfte der frühe Start nach dem ersten Kirmesabend allerdings eine kleine Herausforderung gewesen sein.

Am Abend wurde es wieder musikalisch und es hieß: Tanzschuhe an und los! Die Unterweider Tanzpärchen eröffneten mit dem traditionellen Schöttchen den Tanzabend. Anschließend übernahm die Erfurter Band „The Juke“ und brachte die Gäste mit auf die Tanzfläche. Die Stimmung hielt bis tief in die Nacht an.

Besinnlicher Sonntag

Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Tradition, Familie und Gemeinschaft und begann deutlich besinnlicher. Nach dem festlichen Gottesdienst versammelten sich die Kirmesgäste zum Tanz unter der Linde und zum Frühschoppen. Besonders die Kinder kamen bei der Kinderkirmes auf ihre Kosten. Hüpfburg, Kinderschminken und Livemusik sorgten für strahlende Gesichter und machten deutlich, dass bei der Unterweider Kirmes alle Generationen ihren Platz haben.

Zum Abschluss des Sonntags wurde mit der Kirmesbeerdigung und der dazugehörigen Predigt noch einmal ein traditioneller Höhepunkt begangen. Ein Moment, der bei aller Feierlaune daran erinnerte, dass auch die schönste Kirmes irgendwann zu Ende geht. Am Montag ließ man das Fest in geselliger Runde bei Haxen, Kesselfleisch und Freibier gemütlich ausklingen.

Die Unterweider Kirmesgesellschaft 2026. Foto: privat

Doch bei aller Feierei bleibt vor allem eines: die Gemeinschaft. Denn eine Kirmes funktioniert nur, wenn viele Menschen mit anpacken. Hier werden Traditionen bewahrt, Erinnerungen geschaffen und Werte von einer Generation an die nächste weitergegeben. Jung und Alt übernehmen gemeinsam Verantwortung, packen mit an und erleben, was entstehen kann, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen.

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Ein herzliches Dankeschön haben deshalb alle verdient, die zum Gelingen der Kirmes beigetragen haben – die Vereinsmitglieder, Helfer, Musikanten, Gäste und befreundeten Kirmesgesellschaften. Ohne ihren Einsatz und ihre Unterstützung wären diese besonderen Tage nicht möglich. Vier Tage Kirmes sind vorbei – die müden Beine werden sich irgendwann wieder erholen, die Stimmen vermutlich auch. Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen, jede Menge Geschichten und die Gewissheit: Nach der Kirmes ist vor der Kirmes! Und bis dahin heißt es: Durchatmen, Kräfte sammeln und Vorfreude auf das nächste Jahr. Denn wenn in Unterweid wieder die Fichte steht, die Musik spielt und die Tanzfläche ruft, ist eines garantiert: Es wird wieder ordentlich was los sein!