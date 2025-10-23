Ein alter Stufenbarren, zwei lädierte Matten auf dem Mattenwagen – dass man diese Uralt-Ausstattung der Turnhalle entsorgen konnte, tat dem Unterweider Sportvereinsvorsitzendem Andreas Thoß überhaupt nicht weh. Denn sicher waren die alten Gerätschaften nicht mehr – und man konnte jüngst viel Neues anschaffen. Die Zuwendung von 14.492 Euro, die das möglich machte, kam aus dem Budget der Regionalen Arbeitsgemeinschaft (RAG) Leader Henneberger Land. 18 115 Euro sind insgesamt ausgegeben worden, denn auch der Verein Eintracht Unterweid und die Kommune haben etwas beigesteuert.