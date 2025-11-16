Die agile Truppe, die das ursprüngliche Kaltennordheimer Pilotprojekt zur Einbeziehung Älterer über 60 in Bewegung und Begegnung weiterführt, kommt nun auch ins Fernsehen: Der MDR hat in der vergangenen Woche in Unterweid gedreht und sendet, so lautet der Plan, am Sonntag, 16. November, 21.45 Uhr, in der Sendung MDR aktuell einen kleinen Bericht. Die Unterweider sind sehr aktiv in der Gemeinschaftsarbeit und haben eine feste Gruppe, die nach dem Ende des geförderten Projekts nun unter dem Motto „Komm mit – bleib fit“ verschiedene Aktivitäten selbstständig organisiert. Die Dreharbeiten in den Weiddorf nahmen einige Zeit in Anspruch – nun sind alle gespannt aufs Ergebnis.