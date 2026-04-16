In Unterweid ist eine kommunale Weihnachtsbaumplantage angelegt worden – so lautet die Lösung für die Stadt Kaltennordheim und ihre elf Ortsteile. Wie Bürgermeister Erik Thürmer jetzt im Stadtrat kurz berichtete, sollen dort Bäume für den Eigenbedarf wachsen. Bislang war nämlich vor allem eines gewachsen: Die Kosten, die die Stadt zu stemmen hatte, um in den Ortsteilen und bei verschiedenen Veranstaltungen im Advent ein ordentliches grünes Exemplar auf die Plätze oder in die Gemeinschaftsräume zu stellen. „Wir mussten schon zukaufen“, erklärte Erik Thürmer. Geeignete Exemplare aus dem kommunalen Wald reichten offenbar nicht mehr aus.