 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Frau Clown beim Landfrauenfest

Unterweid Frau Clown beim Landfrauenfest

Ein Fest, das nicht ins Wasser fiel, erlebten die Unterweider – Kinder und Erwachsene gemeinsam. Mit Feuerwehrsoßen-Kleckerei und einem weiblichen Clown.

Unterweid: Frau Clown beim Landfrauenfest
1
Nudeln mit Tomatensoße mal im Freien essen – einer der Gags beim Fest der Landfrauen für die Kinder. Foto: Landfrauen

Die Landfrauen aus Unterweid hatten anlässlich des Kindertages alle kleinen und großen Gäste eingeladen. Trotz des verregneten Wetters kamen viele Besucher zum Feuerwehrplatz.

Nach der Werbung weiterlesen

Basteleien locken immer zum Mitmachen. Die Landfrauen hatten einiges vorbereitet. Foto: Landfrauen

Los ging es mit dem traditionellen Nudel-Mittagessen mit Tomatensoße oder mit Gulasch. Die Kinder brachten dafür ihre Lieblingsteller von Zuhause mit. Natürlich gab es auch Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Getränke. Die Erwachsenen konnten im Festzelt sitzen und den Kindern zuschauen, wie diese in den Regenpausen mit Kegelspielen und Hula-Hoop-Reifen spielten.

In den Regenpausen wurde auf dem Platz gekegelt. Foto: Landfrauen

Die Landfrauen hatten auch eine große überdachte Bastelecke aufgebaut. Dort bastelten alle verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ausgestopfte Strumpfkürbisse.

Selbst in den Schminktopf langen – manche lustige Bemalung kam dabei heraus. Foto: Landfrauen

Auf den Tischen konnten die Malvorlagen bemalt werden und nicht nur die Mädchen nutzten die Gelegenheit, sich einmal selbst richtig zu schminken.

Ballontiere zählten zu den Attraktionen der Clown-Frau. Foto: Landfrauen

Alle Kinder hatten einen riesigen Spaß mit der Clown-Frau aus Reichenhausen. Sie kreierte viele Ballontiere und -figuren. Dann veranstaltete sie mit den Kindern eine lustige musikalische Mitmachschau. Sogar manche Eltern beteiligten sich an diesem Spektakel.

Ein Mitmachprogramm zur Musik war nicht nur für die Kids ein Spaß. Foto: Landfrauen

Alle Kinder bekamen von den Landfrauen ein Geschenk überreicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Geba: Bergdörfchen kriegt neue Durchfahrt

24.09.2026 16:00 Geba Bergdörfchen kriegt neue Durchfahrt

Die Ortsdurchfahrt Geba – eine der beiden zum Bergplateau Hohe Geba hinauf führenden Strecken – soll grundhaft erneuert werden. Der Baubeginn ist noch offen.

Alles in allem war es trotz des weniger schönen Wetters ein gelungenes Kinderfest. Die Landfrauen aus Unterweid bedanken sich bei allen Helfern und den Gästen für den schönen Tag.