Unterweid: Frau Clown beim Landfrauenfest

Basteleien locken immer zum Mitmachen. Die Landfrauen hatten einiges vorbereitet. Foto: Landfrauen

Los ging es mit dem traditionellen Nudel-Mittagessen mit Tomatensoße oder mit Gulasch. Die Kinder brachten dafür ihre Lieblingsteller von Zuhause mit. Natürlich gab es auch Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Getränke. Die Erwachsenen konnten im Festzelt sitzen und den Kindern zuschauen, wie diese in den Regenpausen mit Kegelspielen und Hula-Hoop-Reifen spielten.