Unterweid: Frau Clown beim Landfrauenfest

Die Landfrauen aus Unterweid hatten anlässlich des Kindertages alle kleinen und großen Gäste eingeladen. Trotz des verregneten Wetters kamen viele Besucher zum Feuerwehrplatz.
Ein Fest, das nicht ins Wasser fiel, erlebten die Unterweider – Kinder und Erwachsene gemeinsam. Mit Feuerwehrsoßen-Kleckerei und einem weiblichen Clown.
Die Landfrauen aus Unterweid hatten anlässlich des Kindertages alle kleinen und großen Gäste eingeladen. Trotz des verregneten Wetters kamen viele Besucher zum Feuerwehrplatz.
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Los ging es mit dem traditionellen Nudel-Mittagessen mit Tomatensoße oder mit Gulasch. Die Kinder brachten dafür ihre Lieblingsteller von Zuhause mit. Natürlich gab es auch Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Getränke. Die Erwachsenen konnten im Festzelt sitzen und den Kindern zuschauen, wie diese in den Regenpausen mit Kegelspielen und Hula-Hoop-Reifen spielten.
Die Landfrauen hatten auch eine große überdachte Bastelecke aufgebaut. Dort bastelten alle verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ausgestopfte Strumpfkürbisse.
Auf den Tischen konnten die Malvorlagen bemalt werden und nicht nur die Mädchen nutzten die Gelegenheit, sich einmal selbst richtig zu schminken.
Alle Kinder hatten einen riesigen Spaß mit der Clown-Frau aus Reichenhausen. Sie kreierte viele Ballontiere und -figuren. Dann veranstaltete sie mit den Kindern eine lustige musikalische Mitmachschau. Sogar manche Eltern beteiligten sich an diesem Spektakel.
Alle Kinder bekamen von den Landfrauen ein Geschenk überreicht.
Alles in allem war es trotz des weniger schönen Wetters ein gelungenes Kinderfest. Die Landfrauen aus Unterweid bedanken sich bei allen Helfern und den Gästen für den schönen Tag.