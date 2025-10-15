Lorena Mücke war am 7. Oktober, einem Dienstag, gerade wieder auf der Koppel bei ihrem „Elvis“. Das dreijährige Reitpony ist das Lieblingshobby der Frau aus Gotthards, ein Jahr lang hat sie es und ist seit einiger Zeit „Einstallerin“ in Unterweid. Heißt: Ihr Pony ist Gast auf den Wiesen und in dem Offenstall, den Ronny Werner aus Günthers in dem Ortsteil von Kaltennordheim betreibt. „Eine ruhige, schöne Ecke“, sagt Lorena Mücke.