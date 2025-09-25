Unterweid: Feuerwehrsoße beim Vereinsfest

Spirelli-Nudeln und eine dicke rote Feuerwehrsoße, so wie Oma sie immer kocht – das war das gelungene Mittagessen-Angebot für die Kinder beim Vereinsfest in Unterweid am vergangenen Sonntag. Zusammengetan hatten sich dafür alle Vereine des Ortes, um in und um die Turnhalle den Kindern zu ihrem Ehrentag eine Freude zu machen. Dazu gehörte auch die von den Landfrauen gekochte beliebte Mittagsspeise. Serviert wurde diese übrigens auf den Lieblingstellern der Kinder, die diese zu dem Tag mitbringen konnten. Allein 40 Portionen Nudeln wurden ausgegeben.