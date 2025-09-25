 
Mit leerem Magen feiert es sich schlecht – das wissen schon die Kleinen. Und so lassen sie sich beim Vereinsfest in Unterweid ihre Teller mit Nudeln und Feuerwehrsoße füllen.

 
Unterweid: Feuerwehrsoße beim Vereinsfest
Da braucht wohl keiner zu fragen, ob’s schmeckt – Nudeln mit Feuerwehrsoße gehen immer. 40 Portionen wurden aufgefuttert. Foto: Ria Denner

Spirelli-Nudeln und eine dicke rote Feuerwehrsoße, so wie Oma sie immer kocht – das war das gelungene Mittagessen-Angebot für die Kinder beim Vereinsfest in Unterweid am vergangenen Sonntag. Zusammengetan hatten sich dafür alle Vereine des Ortes, um in und um die Turnhalle den Kindern zu ihrem Ehrentag eine Freude zu machen. Dazu gehörte auch die von den Landfrauen gekochte beliebte Mittagsspeise. Serviert wurde diese übrigens auf den Lieblingstellern der Kinder, die diese zu dem Tag mitbringen konnten. Allein 40 Portionen Nudeln wurden ausgegeben.

Die Landfrauen gaben das Essen aus. Foto: Ria Denner

Für weitere Leckereien für alle Besucher war gesorgt. Der Tag war sehr gelungen und gut besucht. Eine Freude war es für die Vereine, den Spaß zu sehen, den die Kinder an diesem Tag bei allen Angeboten – von Bastelständen bis zu sportlichen Aktivitäten – hatten. Sehr gut angenommen wurden auch die vom Sportverein vorbereiteten Parcours an und in der Turnhalle, welche damit erneut ihren Charakter als Sportstätte vor Ort betonte (Bericht folgt).