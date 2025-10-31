Mit dem einziehenden Winter verschwinden auch die geflügelten Plagegeister? Schön wäre es für alle Menschen, die die Blutsauger nicht mögen – insbesondere die eher gefährlicheren Arten als die heimische Stechmücke. In Unterweid ist Mitte Oktober eine Mücke erschlagen worden, die unser Leser Ingo Rottenberger fotografiert hat und hinter der er eine Asiatische Tigermücke vermutete. Er selbst hatte bereits 2015 in China eine solche auf dem Arm, erinnerte er sich, und war nun erstaunt, dass die Spezies auch in der Rhön unterwegs ist. Und das offenbar vielfach, denn sein Schwager, der die abgebildete Mücke erwischt hat, habe ähnliche Exemplare des Öfteren an seinem Fensterrahmen am Geißberg beobachtet.