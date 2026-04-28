Das Alpinum, die Wasserkaskaden und die „Wasserschnecke“ am Entdeckerpfad sind Dinge, die es nur in Unterweid und in keinem anderen Ort der Rhön gibt. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt entdecken – und er wird feststellen, alles ist gut gepflegt. Dazu hat auch ein Arbeitseinsatz am Samstag beigetragen, der von Jung und Alt unterstützt wurde und bei dem sich die Helfer viel vorgenommen hatten: Lutherplatz, Spielplatz, Kaskaden und eben die Kirchtreppe mit dem von Lehrer Otto Arnold angelegten Alpinum – einer Sammlung von besonderen Pflanzen der Rhön. Kirchtreppe und das Alpinum waren 2011 erneuert worden. Schon damals mit dem Gedanken, den Pflegeaufwand für die Gemeinde beherrschbar zu machen. Jetzt hat man den sehr steilen Pflanzstreifen mit einem Vlies versehen, welches Unkraut zurückhalten soll. Die Steine und besondere Bepflanzung jedoch schauen aus diesem heraus und das Gewebe wird – in einem weiteren Einsatz am Wochenende – noch vollständig mit Rindenmulch abgedeckt. Das hatte man bei der jetzigen Aktion nicht mehr alles geschafft, sagt Ortsteilbürgermeister Tassilo Schäfner. Auch für das Streichen der Bushaltestelle hat sich ein anderer Helfer gefunden.