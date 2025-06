Vom Wanderstart am Edelhof in Wildenspring aus gibt es gleich die Mühen für jene, die den Naturerlebnisweg wandern wollen. Denn den Berg, den man hinabgegangen ist, muss man nun wieder hinauf. Schnauf, schnauf. Aber so schlimm ist es nicht. Schließlich führt der Weg am Dorfrand zwischen Häusern und Wiesen entlang. Gelegenheit, mit Anwohnern und Tieren Bekanntschaft zu machen. So ist man unversehens auf der Höhe angelangt und biegt vor dem Friedhof nach links ein.