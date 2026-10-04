Bei den 294 Landkreisen gab es laut 1Komma5Grad einen Wechsel an der Spitze: "Der Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen verzeichnete ein starkes Wachstum von 40 Prozent und liegt mit 344 Ladepunkten auf 100 Quadratkilometer nun auf dem ersten Platz", sagte ein Sprecher. Er habe den Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg (328 Ladepunkte, +19 Prozent) auf Rang zwei verdrängt. Auf Platz drei liegt der Main-Taunus-Kreis mit 281 Ladepunkten, was ein Plus von 15 Prozent bedeutet.