Kiel - Es zählte zu den am besten erhaltenen Schiffswracks des späten 15. Jahrhunderts und transportierte wohl aus dem deutschsprachigen Raum stammende Söldner. Die Untersuchung eines 1495 vor der südschwedischen Küste gesunkenen Kriegsschiffs verrät Details über die damalige militärische Ausstattung von Truppen. Aufschluss gibt insbesondere eine Holzkiste, die vermutlich zur Ausrüstung der an Bord befindlichen deutschen Landsknechte gehörte, wie der Unterwasserarchäologe Florian Huber der Deutschen Presse-Agentur sagte.