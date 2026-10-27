Demnach war die vor der Stadt Ronneby gesunkene "Gribshunden" das Flaggschiff des dänischen Königs Johann I. Landsknechte seien meist aus dem deutschsprachigen Raum stammende Söldner gewesen, die seit dem späten 15. Jahrhundert für verschiedene europäische Herrscher und Heerführer kämpften, erläuterte Huber. "In der Kiste befinden sich unter anderem Gussformen, Bleiplatten und weitere Werkzeuge zur Herstellung von Bleikugeln für frühe Handfeuerwaffen - ein bemerkenswerter Einblick in die logistische Organisation der Bewaffnung an Bord."