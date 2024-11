Untersuchungshaft: Versuchtes Tötungsdelikt: Angriff mit Messer von hinten

München (dpa/lby) - In München soll ein 20-Jähriger einen 36-Jährigen von hinten angegriffen und mit Stichen in die Brust schwer verletzt haben. Dem 20-Jährigen werde eine versuchte Tötung vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Kurz nach Mitternacht ging demnach am Sonntag ein Notruf über einen Mann ein, der blutüberströmt an einer Bushaltestelle in der Nähe der Staudingerstraße liege. Bei Eintreffen der Streife habe dieser von einem unbekannten Mann berichtet, der ihn angegriffen und Bargeld gefordert habe.