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Untersuchungshaft Versuchte Tötung - Mann greift Kunden mit Zange vor Laden an

Zwei Männer streiten sich vor einem Gemüsegroßmarkt in Unterfranken. Plötzlich soll einer der beiden eine Zange herausgeholt haben. Noch sind viele Fragen offen.

Untersuchungshaft: Versuchte Tötung - Mann greift Kunden mit Zange vor Laden an
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Streifenbeamten nehmen den Mann noch vor Ort fest. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Albertshofen (dpa/lby) - Ein Angestellter eines Gemüsegroßmarktes in Albertshofen (Landkreis Kitzingen) soll sich zunächst mit einem Kunden des Marktes gestritten und diesen dann mit einer Zange angegriffen haben. Der 45-Jährige sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er soll die Zange eines Multitools verwendet haben. Ob er damit zugestochen oder geschlagen hat, steht derzeit nicht fest. Der 62-Jährige wurde im Bereich des Halses und am linken Arm oberflächlich verletzt. 

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Worüber sich die beiden Männer am Freitagabend auf dem Parkplatz des Marktes gestritten haben und, ob sie sich kannten, ist derzeit unklar. Ebenso ist die Frage nach dem Motiv des Mannes derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 45-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg erließt den Untersuchungshaftbefehl.