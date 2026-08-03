Untersuchungshaft: Versuchte Tötung - Mann greift Kunden mit Zange vor Laden an

Albertshofen (dpa/lby) - Ein Angestellter eines Gemüsegroßmarktes in Albertshofen (Landkreis Kitzingen) soll sich zunächst mit einem Kunden des Marktes gestritten und diesen dann mit einer Zange angegriffen haben. Der 45-Jährige sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er soll die Zange eines Multitools verwendet haben. Ob er damit zugestochen oder geschlagen hat, steht derzeit nicht fest. Der 62-Jährige wurde im Bereich des Halses und am linken Arm oberflächlich verletzt.