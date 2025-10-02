Untersuchungshaft: Tote im Bodensee – Ehemann unter Verdacht

Ende August war die leblose Frau beim Segelhafen Rorschach im Wasser entdeckt worden. Sie trug nach Angaben der Polizei Schwimmbrille und Schwimmflossen, aber keine Badebekleidung, sondern Unterwäsche. Der Fundort liegt etwa 20 Kilometer Luftlinie südlich von Friedrichshafen an der Schweizer Seite des Bodensees.