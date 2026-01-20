Gleich bei ihrer ersten Wortmeldung lässt die AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal erkennen, dass sie nicht unbedingt glücklich ist mit dem, was Hendrik Streeck an diesem Tag sagt. Ob er sich nicht in einem Dilemma befinde, weil er während der Corona-Pandemie als Wissenschaftler Politikberatung gemacht habe und heute selbst Mitglied des Bundestages und Drogenbeauftragter der Bundesregierung sei, fragt Muhsal Streeck am Dienstag im Corona-Untersuchungsausschuss des Landtages. „Glauben Sie, dass Sie immer noch wissenschaftlich objektiv als Professor bewerten können?“