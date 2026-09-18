Untersuchungen dauern Tödlicher Malaria-Fall beschäftigt Frankfurter Stadtteil

Dass eingeschleppte Mücken die Malaria dauerhaft zurück nach Deutschland bringen, hält er für unwahrscheinlich – unter anderem, weil sie den Winter nicht überleben würden.

Die Stadt Frankfurt rief Ärztinnen und Ärzte auf, Flughafen-Malaria als potenzielle Erkrankung auf dem Schirm zu haben. Auch Bürger und Bürgerinnen sollen bei Symptomen aktiv werden.

In der Praxis schwer zu erkennen

In der Hausarztpraxis sei Malaria "ohne Vorwarnung" – also, ohne dass der Patient zuvor in einem Risikogebiet war – schwer zu erkennen, sagt der Vorsitzende der hessischen Hausärzte, Christian Sommerbrodt. "Das liegt daran, dass das extrem selten vorkommt und dass die Symptome so unspezifisch sind."

Charakteristisch für Malaria sei, dass die Patienten Fieberschübe haben, ohne Halsschmerzen oder Husten. Seit den Fällen am Flughafen seien die Ärzte aber für das Thema sensibilisiert. Typischerweise denke man als Hausarzt bei Fieber nicht zuerst an Malaria, wenn der Kranke nicht auf Reisen war, "sondern vielleicht erst nach dem zweiten oder dritten Fieberschub", so Sommerbrodt. Ein Indiz könnte sein, dass andere Symptome, die mit Infekten einhergehen, wie eben Halsschmerzen oder Husten, fehlen.