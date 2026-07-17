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Untersuchung Finanzaufsicht untersucht Jahresabschluss von Dermapharm

Hat der börsennotierte Pharmakonzern das abgelaufene Geschäftsjahr korrekt abgerechnet? Die Prüfer der Bafin haben Zweifel und checken die Bücher des Unternehmens nun genau.

Untersuchung: Finanzaufsicht untersucht Jahresabschluss von Dermapharm
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Die Finanzaufsicht prüft die Bücher beim Pharmakonzern. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn

Frankfurt/München - Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei, hieß es. Dermapharm hat seinen Hauptsitz in Grünwald bei München.

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Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet.