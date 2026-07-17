Untersuchung: Finanzaufsicht untersucht Jahresabschluss von Dermapharm

Frankfurt/München - Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei, hieß es. Dermapharm hat seinen Hauptsitz in Grünwald bei München.