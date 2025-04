Untersuchung: Asiatische Tigermücke: Entwarnung für oberbayerischen Kreis

Rosenheim (dpa/lby) - Die aus Asien eingeschleppte Tigermücke ist bereits in einigen Regionen in Bayern nachgewiesen worden – im Landkreis Rosenheim gibt es aber erst einmal Entwarnung. Eine Untersuchung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe zwar Eiablagen der Mücken an zwei Autobahnen ergeben – jedoch ohne Hinweise auf eine erfolgreiche Überwinterung, teilte das Landratsamt mit. Genetische Analysen hätten gezeigt, dass es sich um nicht verwandte, eingeschleppte Einzeltiere handelt.