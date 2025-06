Mehrere Veranstaltungen gab es zum Langen Tag der Natur am Freitag in der Rhön. So waren zum Beispiel Schüler aus zwei 7. Klassen der Regelschule „Andreas Fack“ Kaltennordheim unterwegs mit Julia Gombert, Chefin des Landschaftspflegeverbandes Thüringer Rhön/Natura 2000-Station (LPV) mit Sitz in Kaltensundheim. Auch eine 4. Klasse der Grundschule Kaltennordheim war mit Experten auf Exkursion – mit Andreas Linß und Ricarda Blum vom LPV. Einen ganzen Vormittag standen krabbelnde springende oder fliegende Lebewesen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – und mit den Insekten auch die Einzigartigkeit der Rhöner Wiesen und Weiden. Die Schüler trafen sich an der Hardt bei Kaltennordheim mit den Naturkennern, die diese Veranstaltung im Rahmen der Arbeit als Natura 2000-Station anboten.