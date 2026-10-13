Unterstützung von Guardiola Spitzenreiter oder "Schein-Club" - Man City trotzt dem Spott

City-Fans geben sich trotzig

"Wir müssen lernen, mit diesem Lärm umzugehen", sagte Maresca nach dem Spiel. "Wir müssen unseren eigenen Lärm machen. Und unser Lärm ist, Spiele zu gewinnen - so wie heute."

Viele City-Fans reagieren trotzig. "In Khaldoon we trust" (Wir vertrauen Khaldoon) stand auf einem Banner im Gästeblock - ein Bekenntnis zu Clubboss Khaldoon Al Mubarak. Andere nehmen die Rolle als Liga-Bösewicht mit Humor. Rund um das Stadion wurden himmelblaue Fahnen mit der Aufschrift "Cheats" im Oasis-Schriftzug verkauft, einige City-Anhänger schwenkten sie selbstironisch.

Vorerst letzte Saison in Europa?

Auch international droht erneut Ärger. Schon 2020 hatte die UEFA City wegen Verstößen gegen das "Financial Fairplay" von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hob die Sperre auf, am Ende blieb eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro. Ob City ein zweites Mal so glimpflich davonkommt, ist offen.

Ein Zwangsabstieg wäre das vorläufige Aus für die Königsklasse. Ob im Etihad auch in Zukunft noch Clubs aus Paris, Madrid und Neapel zu Gast sind, entscheidet sich nicht auf dem Platz.