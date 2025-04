Derzeit betreut die Pflegeeltern Fachberatung des Jugendamtes des Ilm-Kreises 83 Pflegekinder im Alter von 0 bis 18 Jahren in 76 Pflegefamilien. Davon leben 59 Pflegefamilien im Ilm-Kreis, 17 Pflegefamilien stammen aus anderen Landkreisen, informiert das Landratsamt des Ilm-Kreises. Das allein zeige schon: Der Bedarf an Unterstützung ist groß. Betrachte man zusätzlich die Zahlen der Kinderschutzmeldungen und Inobhutnahmen, die jedes Jahr steigen, werde deutlich, dass auch die Nachfrage nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten steigt. So seien im vergangenen Jahr neun Pflegekinder in eine Pflegefamilie vermittelt worden. Im Jahr 2023 waren es acht Kinder, im Jahr 2022 waren es vier Kinder, heißt es weiter.