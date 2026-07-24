Unterstützung der Feuerwehr: Landwirte verhindern Ausbreitung von Flächenbrand

Wertheim - Landwirte haben an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg geholfen, einen Flächenbrand einzudämmen. Ein 66-Jähriger war in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mit der Ernte eines Getreidefeldes beschäftigt, als er hinter seinem Fahrzeug Flammen bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich wegen des Windes schnell aus und griff sowohl auf den Mähdrescher als auch auf die Vegetation der gegenüberliegenden Straßenseite über.