Hubertus soll ein passionierter Jäger gewesen sein. Selbst am Karfreitag habe er es im Wald wild getrieben. Dann aber erschien ihm ein prächtiger Hirsch mit einem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih. Hubertus bekehrte sich und begriff. „Der Mensch ist Teil der Natur und trägt eine hohe Verantwortung für sie“, erklärte Pfarrerin Ute Borchert in der Hubertusmesse, zu der die Kreisjägerschaft Schmalkalden in die Unterschönauer Kirche gebeten hatte.