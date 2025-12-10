„Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht.“ Diese Worte aus dem Lukasevangelium hatte Kaiserin Auguste Victoria in die Altarbibel geschrieben, die den Unterschönauern anlässlich der Kirchweihe am 13. Dezember 1900 feierlich übergeben wurde. Damals war Pfarrer Ludwig Kraft im Kirchspiel tätig. Die silbernen Beschläge der Bibel sind etwas dunkler geworden. Das Buch kündigt aber nach wie vor vom Beginn der Geschichte dieses besonderen Hauses in Unterschönau. Und so ist die Bibel eine 125-jährige Zeitzeugin.