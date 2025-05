Das Feuer war schneller gelöscht als entfacht: Ein Beweis dafür, wie gut die Jugendfeuerwehr aus Unterschönau agieren kann. Zum 140-jährigen Bestehen der Wehr überraschte der Nachwuchs die Gäste des Dorffestes mit einer Schauübung. Die war am späten Samstagnachmittag der heißeste Höhepunkt. Kaum hatte das kleine Holzhaus so richtig Feuer gefangen, wurde es augenblicklich warm und wärmer. Die Umstehenden bekamen Respekt und einen Eindruck davon, was Feuerwehrleute im Brandraum leisten. Zum Dorffest war das verhältnismäßig überschaubare Feuer recht zügig gelöscht. Auch die verletzte Person – ein Dummy – wurde entsprechend versorgt. Der Applaus der Gäste galt dem Feuerwehrnachwuchs.