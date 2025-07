Unterschleißheim: Zehnjähriger vermisst - Polizei fahndet öffentlich

Unterschleißheim (dpa/lby) - In Oberbayern fahndet die Polizei öffentlich nach einem vermissten Zehnjährigen. Der Junge habe am frühen Mittwochmorgen die Wohnung seiner Eltern in Unterschleißheim (Landkreis München) verlassen, teilte die Polizei mit. Allerdings sei er nicht in der Schule erschienen. Nachdem er auch nicht nach Hause gekommen und nicht auffindbar gewesen sei, sei er als vermisst gemeldet worden.