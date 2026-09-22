Unterschiede der Geschlechter: Gesicht oder Objekt? Schon Neugeborene haben Präferenzen

Die Babys wurden im Mittel 33 Stunden nach der Geburt getestet. Ihnen wurde gleichzeitig ein Video eines menschlichen Gesichts mit wechselnder Mimik sowie eines von einer Reihe schwingender Metallkugeln, einem sogenannten Newton-Pendel, gezeigt. Unabhängig vom Geschlecht betrachteten die Neugeborenen bevorzugt das Gesicht, wie die Forschenden berichten. Diese Präferenz war aber bei weiblichen Säuglingen stärker ausgeprägt: Im Mittel verbrachten sie anteilig einen größeren Teil der Zeit damit, den sozialen Reiz zu betrachten, als männliche Säuglinge. Männliche Neugeborene wiederum verbrachten im Vergleich zu weiblichen einen größeren Anteil ihrer Zeit damit, das Objekt zu betrachten.