Unterschiede der Geschlechter: Gesicht oder Objekt? Schon Neugeborene haben Präferenzen

Cambridge - Wie stark sind Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen anerzogen statt angeboren? Diskutiert und erforscht wird das schon seit Jahrzehnten - für einen Aspekt legt ein Forschungsteam nun ein Studienergebnis vor: Unterschiede bei der Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge gibt es demnach schon bei Neugeborenen. Männliche Säuglinge widmen dem Betrachten sozialer Reize - wie Gesichtern - einen kleineren Zeitanteil als weibliche, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal "Biology of Sex Differences".