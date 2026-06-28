Unterschätze Gefahr: Warnung vor Baden in Flüssen und aktiven Baggerseen

Wiesbaden/Biblis (dpa/lhe) - Behörden warnen angesichts der anhaltenden Hitze vor dem Baden in Flüssen und aktiven Baggerseen. Erst am vergangenen Wochenende hatten zwei tragische Badeunfälle bei Biblis, bei denen drei Männer ums Leben kamen, die Risiken verdeutlicht. Gefährliche Strömungen, Schifffahrt, aber auch Verunreinigungen durch Fäkalkeime - aus einer ganzen Reihe von Gründen rät das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie "generell vom Baden in Flüssen ab", wie eine Sprecherin betonte.