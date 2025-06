Ein Fettbrand, der auf die Küche und dann auf das gesamte Haus übergegriffen hat, ist die Ursache für das Feuer, bei dem am Sonntag ein Einfamilienhaus in Unterrohn komplett zerstört wurde. Dies haben die polizeilichen Ermittlungen und die Brandortuntersuchungen der Spezialisten der Kriminalpolizei in Suhl ergeben, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch. Damit sei der Brand fahrlässig verursacht worden.