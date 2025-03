Plan gegen Unterrichtsausfall "wohlfeil"

In ihrem 100-Tage-Programm hat sich die Landesregierung Maßnahmen vorgenommen, die helfen sollen, etwa den Unterrichtsausfall zu bekämpfen. "Ziel ist es, den ersatzlosen Ausfall an staatlichen Schulen im ersten Schritt auf unter zehn Prozent zu senken", heißt es dort beispielsweise. Zudem sollten Zulassungsbeschränkungen für angehende Lehrer an den Hochschulen überprüft werden.