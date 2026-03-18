Wer am System Schule herumschraubt, macht sich als Politiker schnell viele Feinde. Zugleich wissen aber alle, dass man neue Ideen braucht, damit Unterrichtsausfall in Thüringer Schulen nicht so unerträglich hoch bleibt wie jetzt. Mehr Lehrerstellen nützen nichts, wenn es keine Bewerber, vor allem abseits der großen Städte, gibt. Da ist es richtig, wenn der Bildungsminister andere Möglichkeiten sucht, um der Schülerschaft mehr Unterrichtsstunden zu bieten. Schon mit 55 bei gleichem Gehalt weniger zu unterrichten, obwohl Schulstunden mit zunehmender Routine doch eher weniger Arbeitsaufwand erfordern: Dieses – im Wirtschaftsleben wohl einmalige – Lehrer-Privileg darf man mit Recht infrage stellen.